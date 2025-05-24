Хоккеисты США обыграли хозяев-шведов и стали первыми финалистами

Мужская сборная США по хоккею в субботу в Стокгольме вышла в финал чемпионата мира, остановив в полуфинале команду-хозяйку турнира – Швецию, пишет ЛЕТА.

Американцы одержали победу со счётом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) и впервые с момента введения формата плей-офф в 1992 году вышли в финал турнира.

На седьмой минуте матча Брейди Шей броском от синей линии открыл счёт в пользу США, а за три минуты до конца первого периода преимущество удвоил Каттер Готье, отправив шайбу между щитков вратаря соперника.

Во втором периоде американцы также забросили две шайбы — Конор Гарленд сделал счёт 3:0 после борьбы на пятаке, а позже преимущество укрепил Майки Эйссимонт, реализовав момент, в котором четверо американцев убежали против двух шведов.

На седьмой минуте третьего периода Вильям Нюландер поразил пустой угол ворот и сократил отставание до 1:4, а вскоре Элиас Линдхольм забросил вторую шайбу хозяев. Тем не менее, во второй половине периода Джексон Лакомб восстановил уверенное преимущество сборной США, а Шейн Пинто установил окончательный счёт 6:2, поразив пустые ворота.

Пинто в этом матче набрал три очка за результативность, отдав две голевые передачи в дополнение к своей шайбе.

Во втором полуфинале в 19:20 встретятся Швейцария и Дания.

В турнире участвуют 16 команд, разделённых на две группы по восемь. На групповом этапе проводились круговые матчи. Четыре лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал и продолжили борьбу за медали, а худшие — Казахстан и Франция — покинут элитный дивизион. В следующем году их место займут Великобритания и Италия.

Чемпионат мира завершится в воскресенье в Стокгольме. До полуфиналов матчи проходили также в датском городе Хернинге, где игрались встречи группы B и два четвертьфинала. В Стокгольме, помимо матчей группы A, проходят два четвертьфинала, полуфиналы и решающие игры за медали.

В прошлом году победу на чемпионате мира, проходившем на домашнем льду, одержали чехи, обыграв в финале Швейцарию со счётом 2:0. Бронзовые медали завоевала Швеция, победив Канаду со счётом 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы на групповом этапе.