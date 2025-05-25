НХЛ. «Флорида» обыграла «Каролину» и находится в шаге от финала Кубок Стэнли

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Каролина» на чужом льду уступила «Флориде» со счетом 2:6.

Флорида – Каролина – 6:2 (1:0, 0:1, 5:1)

Шайбы: 1:0 — Миккола (Барков, Родригес, 12). 1:1 — Станковен (Котканиеми, Бернс, 34) 2:1 — Боквист (Экблад, Родригес, 41). 3:1 — Миккола (Ткачак, Беннетт, 46). 4:1 — Барков (Ткачак, 46). 5:1 — Барков (Боквист, 49). 6:1 — Маршанд (Боквист, Лунделль, 50). 6:2 — Джарвис (Ахо, Станковен, 51).

Счет в серии команд стал 3:0 в пользу «Флориды» — команда находится в шаге от финала Кубка Стэнли.