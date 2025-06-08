Карлос Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос» за пять с половиной часов

Вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас в волевом стиле победил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в финале мужского турнира «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Встреча продолжалась пять часов и 29 минут. Алькарас семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Для испанца трофей стал 20-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее он выиграл турниры в Риме, Монте-Карло и Роттердаме.

В прошлогоднем финале «Ролан Гаррос» Алькарас одолел Александра Зверева из Германии.