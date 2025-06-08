В рейтинге WTA после «Ролан Гаррос», Свентек выпала из топ-5

Женская теннисная ассоциация (WTA) после завершения Открытого чемпионата Франции опубликовала обновленную версию рейтинга теннисисток в одиночном разряде.

Полька Ига Свентек не сумела защитить титул в Париже и опустилась с пятого места на седьмое.

Лидерство в рейтинге сохранила белоруска Арина Соболенко, уступившая в финале американке Коко Гауфф, которая остается на второй позиции. На третьей строчке еще одна американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA, версия от 9 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11553 очков

2 (2). Коко Гауфф (США) — 8083

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6483

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4805

5 (7). Циньвэнь Чжэн (Китай) — 4668

6 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636

7 (5). Ига Швентек (Польша) — 4618

8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4484

9 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3684

10 (9). Эмма Наварро (США) — 3649