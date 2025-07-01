На Уимблдоне установлен новый рекорд по скорости подачи. Прежний держался 15 лет

Французский теннисист Джованни Мпетши Перрикар стал рекордсменом Уимблдона по скорости подачи. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП).

В матче первого круга против американца Тэйлора Фритца скорость подачи Мпетши Перрикара достигла 246 км/ч. Прежний рекорд турнира был установлен в 2010 году американцем Тэйлором Дентом (238 км/ч).

Мпетши Перрикару — 21 год, он занимает 36-е место в рейтинге АТП. На его счету две победы на турнирах под эгидой организации.

Лучшим результатом француза на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2024 году.