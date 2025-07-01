Baltijas balss logotype

Президентом «Лиона» впервые в истории стала женщина 0 732

Спорт
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Президентом «Лиона» впервые в истории стала женщина

Новым президентом французского «Лиона» стала Мишель Канг. Ранее этот пост занимал американец Джон Текстор.

Канг стала первой женщиной-президентом в истории клуба.

«Мишель Канг, которая входит в состав совета директоров «Лиона» с 2023 года, назначена председателем и президентом клуба. Она будет играть активную роль в поддержке исполнительного руководства «Лиона», в том числе возглавит процесс апелляции клуба [на исключение из Лиги 1]. Джон Текстор ушел со своих руководящих постов в «Лионе», включая совет директоров», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Мишель Канг — американская бизнесвумен и инвестор. Она вошла в совет директоров «Лиона» в 2023 году и является третьим по величине акционером клуба, а также основным владельцем женской команды «Лиона».

Ранее стало известно, что «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчетности по решению Национальной дирекции контроля и управления (DNCG).

Читайте нас также:
#теннис
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Я суперсчастлив. В этом году мы можем удивить» - Порзиньгис
«Я суперсчастлив. В этом году мы можем удивить» - Порзиньгис
«Реал» ничего не смог сделать: ПСЖ вышел в финал клубного чемпионата мира FIFA
x.com/PSG_inside
«Я очень доволен этой победой» - главный тренер RFS Мороз
«Я очень доволен этой победой» - главный тренер RFS Мороз
«Челси» стал первым финалистом Клубного чемпионата мира FIFA
x.com/ChelseaFC
Иконка видео
Пенальти решает всё: RFS стартует с победы в Лиге чемпионов 943
Остапенко на Уимблдоне злобно задрала юбку перед судьей: что ее огорчило
Остапенко на Уимблдоне злобно задрала юбку перед судьей: что ее огорчило 1113
«Готовы к серьёзной борьбе!» — Мороз о первом матче RFS в квалификации Лиги чемпионов
«Готовы к серьёзной борьбе!» — Мороз о первом матче RFS в квалификации Лиги чемпионов 428
Первая битва за Лигу чемпионов: RFS против «Левадии» — кто сильнее?
Первая битва за Лигу чемпионов: RFS против «Левадии» — кто сильнее? 476

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 3
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 31
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 28
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 71
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 58
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 97
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 3
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 31
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео