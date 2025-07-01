Соболенко одержала юбилейную 50-ю победу в статусе первой ракетки мира, встав в один ряд с Хингис, Уильямс и Дэвенпорт

Первая ракетка планеты из Беларуси и трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко обыграла в первом круге «Уимблдона»-2025 канадку Карсон Брэнстин (194 ВТА) со счетом 6:1, 7:5.

Победа стала для Соболенко 50-й в статусе первой ракетки мира.

Она является лишь девятой теннисисткой, которой удалось пересечь рубеж в 50 побед, будучи лидером мирового рейтинга.

Ранее подобного добивались:

Мартина Хингис (Швейцария);

Серена Уильямс (США);

Линдсей Дэвенпорт (США);

Жюстин Энен (Бельгия);

Каролина Возняцки (Дания);

Виктория Азаренко (Беларусь);

Эшли Барти (Австралия);

Ига Швентек (Польша).

Во втором круге белоруска встретится с Мари Боузковой из Чехии.

Женский турнир «Уимблдона» проходит с 30 июня по 12 июля. Его действующей чемпионкой является Барбора Крейчикова из Чехии.