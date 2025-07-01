Соболенко одержала юбилейную 50-ю победу в статусе первой ракетки мира, встав в один ряд с Хингис, Уильямс и Дэвенпорт

Первая ракетка планеты из Беларуси и трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко обыграла в первом круге «Уимблдона»-2025 канадку Карсон Брэнстин (194 ВТА) со счетом 6:1, 7:5.
Победа стала для Соболенко 50-й в статусе первой ракетки мира.
Она является лишь девятой теннисисткой, которой удалось пересечь рубеж в 50 побед, будучи лидером мирового рейтинга.
Ранее подобного добивались:
Мартина Хингис (Швейцария);
Серена Уильямс (США);
Линдсей Дэвенпорт (США);
Жюстин Энен (Бельгия);
Каролина Возняцки (Дания);
Виктория Азаренко (Беларусь);
Эшли Барти (Австралия);
Ига Швентек (Польша).
Во втором круге белоруска встретится с Мари Боузковой из Чехии.
Женский турнир «Уимблдона» проходит с 30 июня по 12 июля. Его действующей чемпионкой является Барбора Крейчикова из Чехии.
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