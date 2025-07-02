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КЧМ-2025. Серу Гирасси вывел дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинал 0 427

Спорт
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
КЧМ-2025. Серу Гирасси вывел дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинал

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира, проходящего в эти дни в США, дортмундская «Боруссия» была сильнее мексиканского «Монтеррея» — 2:1.

У победителей голевой дубль оформил Серу Гирасси. На 48-й минуте нападающий «Монтеррея» Херман Бертераме отыграл один мяч, однако это было все, на что оказалась способна его команда в этот вечер.

Соперником «Боруссии» в четвертьфинале станет мадридский «Реал».

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 1/8 ФИНАЛА

БОРУССИЯ (Дортмунд, Германия) — МОНТЕРРЕЙ (Мексика) — 2:1

АТЛАНТА. «Мерседес-Бенц Стэдиум». 31442 зрителя.

СУДЬЯ: Факундо Тельо (Аргентина).

БОРУССИЯ: Кобель — Рюерсон, Зюле, Антон, Бенсебени, Д.Свенссон — Нмеча (Брандт, 70), Гросс — Джоуб Беллингем (Забитцер, 55), Гирасси, Адейеми (Ян Коуто, 70).

МОНТЕРРЕЙ: Андрада — Эрик Агирре, Стефан Медина, Хорхе Родригес, Серхио Рамос, Артеага — Оливер Торрес (Амбрис, 83), Деосса, Каналес (Альварадо, 90) — Хесус Корона (де ла Роза, 83), Бертераме (Окампос, 83).

ГОЛЫ: 1:0 — Гирасси (14). 2:0 — Гирасси (24). 2:1 — Бертераме (48).

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