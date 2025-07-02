На Клубном чемпионате мира FIFA собак-ищеек обули в ботиночки из-за жары

Сильная жара стала испытанием не только для болельщиков и футболистов на проходящем в США Клубном чемпионате мира FIFA — с ней пришлось справляться и служебным собакам, задействованным в обеспечении безопасности турнира. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В Филадельфии, на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд», где проходили матчи турнира, собакам-ищейкам, патрулирующим территорию, надели специальные защитные ботиночки. Эти меры были приняты, чтобы защитить лапы животных от перегретого асфальта, по которому им приходилось передвигаться во время работы в условиях экстремальной температуры.

По словам представителей охранного агентства 3DK9 Detection Services, при высокой температуре действует универсальное правило: если человек не может удержать тыльную сторону ладони на асфальте в течение семи секунд, собак следует обувать в специальные защитные ботинки.

Кроме ботинок, животные получали и другие меры защиты: их поили большим количеством воды, ограничивали время патрулирования 20 минутами и давали возможность остыть в наполненных льдом детских бассейнах.