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Почему Кристапа Порзиньгиса меняют в «Атланту» 0 598

Спорт
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Почему Кристапа Порзиньгиса меняют в «Атланту»

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис (на фото) в результате трехсторонней сделки переходит из «Бостона» в «Атланту». Предполагается, что сделка будет утверждена 6 июля.

Для 29-летнего уроженца Лиепаи это будет уже четвертый клуб в НБА (до этого были также «Нью-Йорк» и «Даллас»). По текущему контракту стоимостью чуть менее 31 миллиона долларов у Порзиньгиса остался один сезон.

Как известно, в составе «Бостона» он в 2024 году становился чемпионом НБА. А вот прошедший сезон для него сложился неудачно - он пропустил несколько месяцев из-за болезни, всего провел 42 матча регулярного сезона (показатели в среднем за игру: 19,5 очков, 6,8 подборов, 2,1 передача и 1,5 блок-шот), и еще 11 матчей в плей-офф.

Эта сделка с участием трех клубов, включая «Бруклин», позволит «Бостону» упасть ниже второго налогового порога и сэкономить порядка 180 млн долларов.

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