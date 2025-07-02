«Вирслига»: лидеры обороты не сбавляют

В верхней части турнирной таблицы чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги («Вирслига») – без изменений. А все потому, что в 20-м туре лидеры первенства не спотыкались.

Так, например, «Рига» дома взяла верх над «Аудой» – 3:1, а РФШ на выезде был сильнее «Елгавы» - 1:0. В других матчах: «Тукумс» – «Лиепая» – 1:3, «Даугавпилс» – «Гробиня» – 3:2, «Супер Нова» – «Метта» – 1:1, «Даугавпилс» – РФШ – 1:7, «Лиепая» – «Гробиня» – 2:0.

По большому счету ничего не изменилось и в 21-м туре. В глаза бросается разве что рывок «Лиепаи», которая в турнирной таблице поднимается на третье место. Положение команд: «Рига» – 51 очко, РФШ – 49, «Лиепая» – 35, «Ауда» – 31, «Даугавпилс» – 26…