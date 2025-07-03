Мировой футбол скорбит: погиб Диогу Жота - у его Lamborgini лопнуло колесо

Футболисты, болельщики, политики вспоминают звездного форварда Диогу Жота. Он погиб в ДТП в Испании во время отпуска. Звезда сборной Португалии Диого Жота погиб в ДТП в Испании, где проводил отпуск. Вместе с ним разбился и его младший брат, также профессиональный футболист. Трагедия потрясла футбольный мир. Руководство и игроки "Ливерпуля", за который португалец играл с 2020 года, написали, что "опустошены".

Жота помог "Ливерпулю" выиграть Кубок Англии, Кубок английской лиги, а также стать чемпионом страны в минувшем сезоне.

О гибели игрока глубоко скорбит и португальский футбол. За клуб "Порту" Жота играл в 2016 и 2017 голу.

За годы карьеры Жота сыграл за сборную Португалии 49 матчей, забил 14 мячей и дважды выиграл с командой Лигу наций УЕФА.

Авария оборвала жизнь игрока всего через 10 дней после свадьбы с матерью его детей - дня, который он пообещал своим фанатам "не забыть никогда". Сообщается, что причиной смертельного ДТП стало лопнувшее на высокой скорости колесо "Ламборгини", в которой ехали Диогу с братом. В результате машина потеряла управление, вылетела с трассы и загорелась.