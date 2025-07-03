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Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона – 2025 0 413

Спорт
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона – 2025
ФОТО: Thought Co

Сегодня, 3 июля, состоялся матч второго круга турнира категории Grand Slam в Лондоне (Великобритания) между британцем Даниэлем Эвансом (154) и сербом Новаком Джоковичем (6).

Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 6:3, 6:2, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Новак Джокович 11 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 6/16 брейк-пойнтов. Эванс, в свою очередь, выполнил пять подач навылет и допустил три двойные ошибки.

На следующем этапе Уимблдонского турнира Новак Джокович сыграет с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем, который занимает 49 позицию в рейтинге ATP.

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