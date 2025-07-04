Стали известны пары плей-офф EURO-2026

В среду, 3 июля, в швейарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф EURO-2026 по мини-футболу.

В финальном турнире чемпионата Европы-2026, матчи которого пройдут сразу в Латвии, Литве и Словении, вакантными остаются четыре места. За них сразятся восемь лучших команд среди занявших в группах основного раунда вторые места.

По итогам жеребьевки определились следующие пары:

Италия — Казахстан

Венгрия — Румыния

Бельгия — Босния и Герцеговина

Грузия — Словакия

Победители пар определятся в двухматчевых дуэлях (дома и в гостях). Поединки пройдут с 15 по 24 сентября 2025 года.