Baltijas balss logotype

Вступили в силу новые правила игры в футбол 0 2229

Спорт
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Вступили в силу новые правила игры в футбол

1 июля вступила в силу обновленная редакция правил игры в футбол, утвержденная IFAB. Важные изменения: введение правила «8 секунд» для вратарей и повышение роли капитана команды.

В сети появился официальный перевод изменений, которые уже в ближайших сезонах коснутся официальных турниров.

За затяжку времени вратарем назначается угловой

Время, в течение которого вратарь может контролировать мяч руками, увеличено с 6 до 8 секунд. Если голкипер удерживает мяч дольше разрешенного времени, судья назначит угловой удар.

Арбитры будут предупреждать вратарей о возможном наказании, отсчитывая последние 5 секунд поднятой рукой.

Предусмотрены дисциплинарные санкции. За повторное нарушение стражу ворот вынесут замечание, а за последующее — покажут желтую карточку.

Подходить к судье может только капитан команды

IFAB ввело специальное руководство «Только капитан», разъясняющее принцип коммуникации игроков с судьей во время матча.

Теперь за разъяснением к арбитру может подойти лишь капитан команды. Судья будет информировать его о ключевых решениях, взамен капитан берет на себя ответственность за своих партнеров. Любой игрок команды, игнорирующий роль своего капитана и приближающийся к арбитру, проявляя неуважение или несогласие, будет предупрежден.

Если капитан команды — вратарь, перед началом матча он должен наделить одного из полевых игроков правом обращаться к судье.

Разъяснено правило о двойном касании при исполнении пенальти

Отдельным циркуляром IFAB внес разъяснения в ситуацию, когда игрок, исполняя пенальти, случайно бьет по мячу обеими ногами одновременно, или мяч сразу после удара касается его второй ноги.

Если мяч забит в ворота — удар повторяется.

Если мяч не забит в ворота — назначается свободный удар, а в серии пенальти удар считается утраченным.

При этом умышленный удар по мячу обеими ногами или касание мяча второй раз до того, как его коснется другой игрок, по-прежнему наказывается свободным ударом, а в серии пенальти удар считается утраченным.

Читайте нас также:
#футбол
12
3
1
3
3
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Я суперсчастлив. В этом году мы можем удивить» - Порзиньгис
«Я суперсчастлив. В этом году мы можем удивить» - Порзиньгис
«Реал» ничего не смог сделать: ПСЖ вышел в финал клубного чемпионата мира FIFA
x.com/PSG_inside
«Я очень доволен этой победой» - главный тренер RFS Мороз
«Я очень доволен этой победой» - главный тренер RFS Мороз
«Челси» стал первым финалистом Клубного чемпионата мира FIFA
x.com/ChelseaFC
Иконка видео
Пенальти решает всё: RFS стартует с победы в Лиге чемпионов 944
Остапенко на Уимблдоне злобно задрала юбку перед судьей: что ее огорчило
Остапенко на Уимблдоне злобно задрала юбку перед судьей: что ее огорчило 1113
«Готовы к серьёзной борьбе!» — Мороз о первом матче RFS в квалификации Лиги чемпионов
«Готовы к серьёзной борьбе!» — Мороз о первом матче RFS в квалификации Лиги чемпионов 428
Первая битва за Лигу чемпионов: RFS против «Левадии» — кто сильнее?
Первая битва за Лигу чемпионов: RFS против «Левадии» — кто сильнее? 476

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 7
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 33
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 28
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 75
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 58
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 97
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 7
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 33
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео