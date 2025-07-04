Вступили в силу новые правила игры в футбол

1 июля вступила в силу обновленная редакция правил игры в футбол, утвержденная IFAB. Важные изменения: введение правила «8 секунд» для вратарей и повышение роли капитана команды.

В сети появился официальный перевод изменений, которые уже в ближайших сезонах коснутся официальных турниров.

За затяжку времени вратарем назначается угловой

Время, в течение которого вратарь может контролировать мяч руками, увеличено с 6 до 8 секунд. Если голкипер удерживает мяч дольше разрешенного времени, судья назначит угловой удар.

Арбитры будут предупреждать вратарей о возможном наказании, отсчитывая последние 5 секунд поднятой рукой.

Предусмотрены дисциплинарные санкции. За повторное нарушение стражу ворот вынесут замечание, а за последующее — покажут желтую карточку.

Подходить к судье может только капитан команды

IFAB ввело специальное руководство «Только капитан», разъясняющее принцип коммуникации игроков с судьей во время матча.

Теперь за разъяснением к арбитру может подойти лишь капитан команды. Судья будет информировать его о ключевых решениях, взамен капитан берет на себя ответственность за своих партнеров. Любой игрок команды, игнорирующий роль своего капитана и приближающийся к арбитру, проявляя неуважение или несогласие, будет предупрежден.

Если капитан команды — вратарь, перед началом матча он должен наделить одного из полевых игроков правом обращаться к судье.

Разъяснено правило о двойном касании при исполнении пенальти

Отдельным циркуляром IFAB внес разъяснения в ситуацию, когда игрок, исполняя пенальти, случайно бьет по мячу обеими ногами одновременно, или мяч сразу после удара касается его второй ноги.

Если мяч забит в ворота — удар повторяется.

Если мяч не забит в ворота — назначается свободный удар, а в серии пенальти удар считается утраченным.

При этом умышленный удар по мячу обеими ногами или касание мяча второй раз до того, как его коснется другой игрок, по-прежнему наказывается свободным ударом, а в серии пенальти удар считается утраченным.