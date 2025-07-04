Звезда сборной Хорватии Иван Ракитич завершил игровую карьеру

37-летний хавбек известен по выступлению за швейцарский «Базель», немецкий «Шальке-04», испанские «Севилью» и «Барселону». Однако наибольшую известность он приобрел в составе сборной Хорватии, в составе которой стал серебряным призером ЧМ-2018.

Последним клубом в карьере Ракитича стал «Хайдук» из Сплита. Там он и продолжит работу на административной должности.

На профессиональном уровне звездный игрок провел 887 матчей, забил 125 голов и сделал 141 голевую передачу.