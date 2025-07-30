Во время прогулки произошёл неприятный инцидент между собаками, который завершился травмами одного из животных, сообщает передача Degpunktā ( TV3 ).

Французский бульдог по кличке Дерикий вместе с хозяйкой во время прогулки недалеко от дома подвергся нападению. Женщина с двумя американскими питбультерьерами не смогла их удержать, и собаки набросились на Дерикия.

«Девушка упала на землю, не могла их удержать. Один вцепился в одно ухо, другой — в другое, и начали рвать моего пса. Мы пытались их разнять, кричали “на помощь”. Та девушка сидела на моём псе, стараясь оттащить своих. Я одному сунула руку в пасть, чтобы разжать челюсти, но поняла, что это не помогает. Побежала в магазин за холодной водой. Прибежал сосед с перцовым газом, ещё женщина поливала водой из окна», — рассказала хозяйка бульдога.

Удалось оттащить одного пса, но второй продолжал атаковать — вцепился в ухо, укусил за лапу, шею, прыгал вокруг. Он вырвался из поводка, и женщине не удавалось его оттащить.

В какой-то момент Дерикия удалось поднять на руки, но собака продолжала наскакивать и кусать. С помощью прохожих обоих питбультерьеров удалось временно удержать, и Екатерина поспешила уйти с места происшествия.

После того как женщина и пёс успокоились, она вызвала полицию и скорую помощь. Ей перевязали порез на пальце, а бульдога после оформления бумаг пришлось везти к ветеринару. Свои показания полиции дала и девушка, выгуливавшая питбулей. Вскоре на место прибыл и владелец собак — известный боксёр Кристап Зутис.

«Я поручил присмотреть за собаками и, к сожалению, была нарушена инструкция — выгуливать их нужно по одной. Девушка вывела обеих сразу, не смогла удержать, и случился конфликт. К счастью, больше пострадали морально и одежда, но я понимаю — это моя ответственность. Я никогда не разрешаю выгуливать обеих одновременно. Просто в этот раз человек не послушался — и вот результат», — признал Зутис.

Он добавил, что раньше тренировал своих питбультерьеров в разных дисциплинах, и знает, что к другим животным они дружелюбны не всегда, но на людей не нападают. Все расходы на лечение Дерикия он пообещал покрыть.

«У них сильный инстинкт. Когда срабатывает, помочь уже трудно. Потому у них такие прочные поводки. Если происходит схватка — их поднимают вверх, перекрывается доступ воздуха, и они отпускают. Мне очень жаль. Сегодня мой последний день в этой квартире — и вот так всё получилось», — сказал Зутис.

Передача Degpunktā побеседовала с кинологом Андрой Пашуевой, чтобы узнать, безопасна ли техника Зутиса — поднимать собаку, чтобы она отпустила.

«Если нападение уже произошло, главное — сохранять спокойствие. Это трудно, но крики, удары, резкое оттаскивание — только усугубляют ситуацию. Если мы говорим о таких породах, как стаффордширский терьер, питбультерьер или ротвейлер, то иногда единственный способ прекратить атаку — перекрыть доступ воздуха. Если собака в ошейнике — её приподнимают и разворачивают сзади вверх. Или используют запасной поводок — оборачивают вокруг шеи, затягивают и тянут вверх и назад», — объяснила специалист.

Она добавила, что этот метод экстремальный, сопряжён с рисками — можно получить укусы, повредить трахею пса или даже вызвать потерю сознания или смерть. Поэтому он требует силы и хладнокровия. В случае других пород иногда помогают резкие удары в рёбра или живот, либо баллончики с водой или газом.

Пашуева подчеркнула, что владельцы собак должны следить за поведением как своих, так и встречных животных. Существует множество признаков, по которым можно предугадать надвигающийся конфликт.