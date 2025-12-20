На Крит прибыли сотни мигрантов — DPA 1 628

Дата публикации: 20.12.2025
Патрульные корабли береговой охраны Греции и агентства по охране внешних границ ЕС Frontex за последние два дня приняли на борт более 650 мигрантов в море к югу от греческого острова Крит, сообщает в субботу издание ERTNews, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Как сообщает ERTNews, на одном рыбацком судне находились 545 человек. Людей сначала доставили в порты небольших прибрежных городов Крита, откуда их планируется распределить по лагерям для беженцев.

Власти отмечают, что в последнее время в регионе наблюдаются спокойные погодные условия. Это позволило контрабандистам отправлять лодки в Европу.

В этом году на Крите было зарегистрировано почти 18 000 случаев прибытия мигрантов. В прошлом году их было около 5000.

В основном лодки отправляются из ливийского порта Тобрук. Переправа длиной чуть более 300 километров остаётся опасной: всего около двух недель назад десятки людей погибли к югу от Крита после опрокидывания их лодки.

#Греция #контрабанда #беженцы #мигранты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
