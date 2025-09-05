Baltijas balss logotype
Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы

Спорт
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы
ФОТО: LETA

После завершившихся в четверг последних матчей группового этапа стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы, которые сразятся в Риге, сообщает LETA.

В субботу в 12:00 первый матч 1/8 финала проведут Турция и Швеция. Затем в 15:15 встретятся действующий чемпион мира Германия и Португалия, в 18:30 сборная Латвии сыграет с Литвой, а в заключительном поединке дня в 21:45 Сербия встретится с Финляндией.

В воскресенье в оставшихся матчах 1/8 финала Греция сыграет с Израилем, Польша — с Боснией и Герцеговиной, Италия — со Словенией, а Франция — с Грузией.

В финальной части чемпионата Европы участвовали 24 сборные, разделённые на четыре группы, которые играли в конце августа и начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф, который проходит в Риге. В 1/8 финала встречаются команды из групп A и B, а также C и D. В первой половине сентября будут определены обладатели медалей турнира.

#баскетбол #евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 12
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 21
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 44
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 42
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 97
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 78
Видео