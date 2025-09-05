Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы

После завершившихся в четверг последних матчей группового этапа стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы, которые сразятся в Риге, сообщает LETA.

В субботу в 12:00 первый матч 1/8 финала проведут Турция и Швеция. Затем в 15:15 встретятся действующий чемпион мира Германия и Португалия, в 18:30 сборная Латвии сыграет с Литвой, а в заключительном поединке дня в 21:45 Сербия встретится с Финляндией.

В воскресенье в оставшихся матчах 1/8 финала Греция сыграет с Израилем, Польша — с Боснией и Герцеговиной, Италия — со Словенией, а Франция — с Грузией.

В финальной части чемпионата Европы участвовали 24 сборные, разделённые на четыре группы, которые играли в конце августа и начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф, который проходит в Риге. В 1/8 финала встречаются команды из групп A и B, а также C и D. В первой половине сентября будут определены обладатели медалей турнира.