Соответствующее мероприятие прошло минувшей ночью в Канаде. Александр не смог присутствовать в Торонто лично, однако выступил с речью, которая транслировалась во время церемонии.

О введении 56-летнего Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня 2025 года. Он входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. На его счету более 1100 матчей и более 1100 очков в НХЛ, включая плей-офф, а также Кубок Стэнли и ряд великих достижений.