Левандовски рассказал о том, что в «Барселоне» просили его прекратить забивать голы

Спорт
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Левандовски рассказал о том, что в «Барселоне» просили его прекратить забивать голы

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски признал, что клуб просил его снизить результативность в конце сезона-2022/2023, чтобы избежать выплаты бонусов мюнхенской «Баварии» за его трансфер.

«О некоторых вещах мне не хочется распространяться. Я с уважением отношусь к «Барселоне» и её сотрудникам. Но мне была известна финансовая ситуация, сложившаяся в клубе. В общем, это была бонусная выплата. В тот момент «Барса» рассчитывала на каждый евро. Это было немаловажно. Для меня подобная ситуация ничего не изменила, у меня не было с этим проблем, но я всё время думал, стоит ли мне забивать или нет», — цитирует Левандовского Sport.es.

Левандовски перешёл к каталонцам в июле 2022 года. По данным Transfermarkt, «Бавария» получила за поляка 45 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету нападающего 8 мячей и 2 голевые передачи в 13 матчах чемпионата Испании. «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков после 18 туров.

#футбол #Испания #финансы #спорт #Бавария
