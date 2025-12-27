В США стартовал 50-й розыгрыш молодежного чемпионата мира по хоккею. Игры МЧМ-2026 примут города Миннеаполис и Сент-Пол, штат Миннесота.

На 18-тысячной «Гранд Казино Арене» (домашний стадион «Миннесоты Уайлд») в стартовом поединке турнира шведы обыграли словаков со счетом 3:2.

В группу А попали хозяева и действующие чемпионы из США, а также Швеция, Словакия, Швейцария и Германия

В группе В, помимо Канады, сыграют два прошлогодних призера (серебряная Финляндия, бронзовая Чехия) и Дания с Латвией.

Швеция (U20) — Словакия (U-20) — 3:2

Шайбы: 1:0 — Фронделл (29.05). 2:0 — Эклунд (33.16). 2:1 — Побежал (39.55). 2:2 — Томик (50.55). 3:2 — Стенберг (56.03).