28 декабря был сыгран матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ), в котором российский форвард «столичных» Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба позволила ему занять третье место в истории лиги по количеству голов в декабре.

Теперь на его счету 133 шайбы в 240 матчах, сыгранных в этом месяце. По данному показателю он обошёл Стива Айзермана, у которого 132 гола в 251 игре. Больше них за декабрь забивали забивали только Горди Хоу (141 шайба в 327 поединках) и Уэйн Гретцки (157 голов в 233 встречах).

Всего на счету 40-летнего Овечкина 989 шайб на данный момент с учётом матчей плей-офф, до рекорда Гретцки (1016) ему осталось забить 27 раз.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» и идёт на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, у команды 45 баллов после 38 встреч.