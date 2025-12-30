Baltijas balss logotype
Спорт
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

Сегодня мужская молодёжная сборная Латвии по хоккею (U-20) проведёт третий матч на чемпионате мира среди юниоров, в котором встретится со сверстниками из Дании.

Матч группы B начнётся в 23:30 по латвийскому времени. Прямую трансляцию можно будет смотреть на платформе "Go3 Sport" и телеканале TV6.

В первом матче латвийские хоккеисты уступили Канаде со счётом 1:2 в овертайме, а во втором потерпели поражение от Финляндии — 0:8.

Тем временем датчане проиграли финнам 2:6, чехам — 2:7, а от сборной Канады потерпели сокрушительное поражение со счётом 1:9.

В группе B на первом месте находятся канадцы с восемью очками после трёх игр. На втором — Финляндия (7 очков), третью позицию занимает Чехия (5 очков). У Латвии после двух матчей — одно очко, а датчане остаются без очков после трёх поединков.

В заключительной игре группового этапа латвийские хоккеисты встретятся со сборной Чехии — матч состоится в среду.

Во второй группе играют Швеция, США, Словакия, Швейцария и Германия.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие пятые места, проведут матч за право остаться в сильнейшем дивизионе.

В рамках подготовки к турниру латвийская молодёжка провела в Миннесоте два товарищеских матча — уступив Чехии (2:3) и Словакии (1:3).

Сборная Латвии U-20 выступает в элитном дивизионе пятый год подряд. В трёх из последних четырёх турниров латвийцы доходили до четвертьфинала, а в одном (в 2023 году) боролись за сохранение места в элите. В предыдущем чемпионате мира латвийская команда уступила в четвертьфинале сборной Швеции — 2:3.

#хоккей #Латвия #спорт #Дания #чемпионат мира #результаты
Видео