Молодежная сборная Латвии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров.

В матче группы B латвийские хоккеисты со счётом 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) обыграли сверстников из Дании.

В составе сборной Латвии шайбы забросили Кришьянис Сартс, Альбертс Шмитс, Маркус Сиерадзкис, Антон Мациевский, Бруно Османис (признан лучшим игроком мачта) и Кристерс Ансонс. Вратарь Нилс Робертс Мауриньш отразил девять из 12 бросков, а латвийские хоккеисты нанесли по воротам соперника 42 броска.

После того как первые четыре команды группы B провели по три матча, у Канады восемь очков, Финляндия набрала семь очков, Чехия — пять, Латвия — четыре, а Дания после четырёх матчей осталась без очков и будет бороться с Германией за сохранение места в высшем дивизионе.

В первом матче латвийские хоккеисты в овертайме со счётом 1:2 уступили Канаде, а во второй встрече со счётом 0:8 капитулировали перед Финляндией. Тем временем датчане проиграли финнам 2:6, уступили Чехии 2:7 и потерпели разгромное поражение от сборной Канады — 1:9.

Латвийские хоккеисты в последнем матче группового турнира в среду встретятся с Чехией. Тем временем в другую группу попали Швеция, США, Словакия, Швейцария и Германия.

Четыре лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие пятые места, проведут матч за сохранение места в сильнейшем дивизионе.