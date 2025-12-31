Baltijas balss logotype
Латвийская «молодёжка» обыграла команду Дании и вышла в плей-офф Чемпионата мира 1 1974

Спорт
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV

Молодежная сборная Латвии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров.

В матче группы B латвийские хоккеисты со счётом 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) обыграли сверстников из Дании.

В составе сборной Латвии шайбы забросили Кришьянис Сартс, Альбертс Шмитс, Маркус Сиерадзкис, Антон Мациевский, Бруно Османис (признан лучшим игроком мачта) и Кристерс Ансонс. Вратарь Нилс Робертс Мауриньш отразил девять из 12 бросков, а латвийские хоккеисты нанесли по воротам соперника 42 броска.

После того как первые четыре команды группы B провели по три матча, у Канады восемь очков, Финляндия набрала семь очков, Чехия — пять, Латвия — четыре, а Дания после четырёх матчей осталась без очков и будет бороться с Германией за сохранение места в высшем дивизионе.

В первом матче латвийские хоккеисты в овертайме со счётом 1:2 уступили Канаде, а во второй встрече со счётом 0:8 капитулировали перед Финляндией. Тем временем датчане проиграли финнам 2:6, уступили Чехии 2:7 и потерпели разгромное поражение от сборной Канады — 1:9.

Латвийские хоккеисты в последнем матче группового турнира в среду встретятся с Чехией. Тем временем в другую группу попали Швеция, США, Словакия, Швейцария и Германия.

Четыре лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие пятые места, проведут матч за сохранение места в сильнейшем дивизионе.

#хоккей #Чехия #спорт #Дания #чемпионат мира
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го декабря

    Беда победителя, что после после победы появляется гордыня. Его везде поздравляют, ему везде наливают. В конце концов он просто спивается и оставляет, право дальше продолжать жить и радоваться жизни побеждённому. Тот становится более скромным, в чем для жизни большой выигрыш, так что, дальнейшем по жизни, выигрывает побежденный.

    2
    2

