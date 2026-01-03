Нападающий молодежной сборной Латвии по хоккею (до 20 лет) Даниэль Серкин по итогам пяти матчей на чемпионате мира стал лучшим на вбрасываниях, свидетельствует официальная статистика турнира, пишет LETA.

После четвертьфиналов и матчей за выживание все команды провели по пять игр, но в борьбе за медали продолжают участие только четыре лучшие сборные. Латвия в четвертьфинале уступила Швеции со счётом 3:6 и завершила турнир на седьмом месте.

Серкин в пяти матчах выиграл 18 из 25 вбрасываний — 72%, что является лучшим показателем на турнире. Второе место занимает американец Камил Беднарик, который выиграл 20 из 29 вбрасываний (68,97%).

Так же, как и после четырёх матчей, второе место по игровому времени занимает латвийский защитник Альберт Шмитс. В среднем он провёл на льду 23 минуты и 40 секунд — на 22 секунды меньше, чем немецкий защитник Карлос Хендель. Шмитс с одним заброшенным шайбой и четырьмя результативными передачами делит восьмое место среди самых результативных защитников турнира, лидером которого является канадец Зейн Парех с десятью очками (4+6).

В списке самых результативных игроков также лидирует Парех, а самым результативным латвийцем стал Кристер Ансонс, который с тремя шайбами и тремя передачами делит 18-е место. В списке лучших снайперов Ансонс делит 10-е место, а среди лучших ассистентов девятое место делит Бруно Османис, отдавший пять результативных передач.

Вратарь Нил Мауриньш, сыгравший в четырёх матчах, с 87,93% отражённых бросков занимает седьмое место среди вратарей. Лидирует по этому показателю канадец Джек Иванкович с 95,92%.

Сборная Латвии реализовала 12 из 102 бросков по воротам, показав реализацию 11,76% — шестое место. В большинстве латвийцы забросили семь шайб и с реализацией 41,18% заняли третье место по эффективности.

В меньшинстве латвийцы пропустили четыре шайбы и с 71,43% заняли пятое место. За пять матчей команда набрала 63 штрафные минуты и стала второй по недисциплинированности после датчан, у которых было на шесть минут больше.

Игры сборной Латвии в среднем посещали 3665 зрителей — это третий самый низкий показатель на турнире. Однако в группе B не играла хозяйка турнира — сборная США, а матчи латвийцев проходили на арене почти в два раза меньшей вместимости, поэтому все команды этой группы заняли четыре последние позиции по посещаемости. Больше всего зрителей собирали игры команды США — в среднем 14 341 человек за матч.