Серкин – лучший на вбрасываниях после пяти матчей молодежного чемпионата мира

Спорт
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Серкин – лучший на вбрасываниях после пяти матчей молодежного чемпионата мира
ФОТО: twitter

Нападающий молодежной сборной Латвии по хоккею (до 20 лет) Даниэль Серкин по итогам пяти матчей на чемпионате мира стал лучшим на вбрасываниях, свидетельствует официальная статистика турнира, пишет LETA.

После четвертьфиналов и матчей за выживание все команды провели по пять игр, но в борьбе за медали продолжают участие только четыре лучшие сборные. Латвия в четвертьфинале уступила Швеции со счётом 3:6 и завершила турнир на седьмом месте.

Серкин в пяти матчах выиграл 18 из 25 вбрасываний — 72%, что является лучшим показателем на турнире. Второе место занимает американец Камил Беднарик, который выиграл 20 из 29 вбрасываний (68,97%).

Так же, как и после четырёх матчей, второе место по игровому времени занимает латвийский защитник Альберт Шмитс. В среднем он провёл на льду 23 минуты и 40 секунд — на 22 секунды меньше, чем немецкий защитник Карлос Хендель. Шмитс с одним заброшенным шайбой и четырьмя результативными передачами делит восьмое место среди самых результативных защитников турнира, лидером которого является канадец Зейн Парех с десятью очками (4+6).

В списке самых результативных игроков также лидирует Парех, а самым результативным латвийцем стал Кристер Ансонс, который с тремя шайбами и тремя передачами делит 18-е место. В списке лучших снайперов Ансонс делит 10-е место, а среди лучших ассистентов девятое место делит Бруно Османис, отдавший пять результативных передач.

Вратарь Нил Мауриньш, сыгравший в четырёх матчах, с 87,93% отражённых бросков занимает седьмое место среди вратарей. Лидирует по этому показателю канадец Джек Иванкович с 95,92%.

Сборная Латвии реализовала 12 из 102 бросков по воротам, показав реализацию 11,76% — шестое место. В большинстве латвийцы забросили семь шайб и с реализацией 41,18% заняли третье место по эффективности.

В меньшинстве латвийцы пропустили четыре шайбы и с 71,43% заняли пятое место. За пять матчей команда набрала 63 штрафные минуты и стала второй по недисциплинированности после датчан, у которых было на шесть минут больше.

Игры сборной Латвии в среднем посещали 3665 зрителей — это третий самый низкий показатель на турнире. Однако в группе B не играла хозяйка турнира — сборная США, а матчи латвийцев проходили на арене почти в два раза меньшей вместимости, поэтому все команды этой группы заняли четыре последние позиции по посещаемости. Больше всего зрителей собирали игры команды США — в среднем 14 341 человек за матч.

#хоккей #Латвия #спорт #результаты #статистика
