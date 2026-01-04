Baltijas balss logotype
Почему Мохамеда Салаха не включили в символическую сборную группового этапа Кубка Африки? 0 77

Спорт
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему Мохамеда Салаха не включили в символическую сборную группового этапа Кубка Африки?

Африканская конфедерация футбола в своём аккаунте в социальной сети X определила символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций.

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах не был включён в итоговый список. Вингер забил два гола в двух встречах Кубка Африки.

Вратарь: Мохамед Эль-Шенави (Египет).

Защитники: Али Абди (Тунис), Аксель Туанзебе (ДР Конго), Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо), Нуссайр Мазрауи (Марокко).

Полузащитники: Карлос Балеба (Камерун), Адемола Лукман (Нигерия), Браим Диас (Марокко).

Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Амад Диалло (Кот-д’Ивуар), Рияд Марез (Алжир).

Тренер: Эрик Шелль (Нигерия).

Ранее в 1/8 финала турнира квалифицировались следующие национальные команды: Марокко, Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Тунис, Сенегал, ДР Конго, Алжир, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Камерун, Бенин, Судан, Мозамбик и Танзания.

#футбол #спорт #Египет
