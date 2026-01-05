Baltijas balss logotype
Харри Кейн ответил на вопрос о своем будущем в «Баварии» 0 116

Спорт
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Харри Кейн ответил на вопрос о своем будущем в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн ответил на вопрос о продлении контракта с мюнхенским клубом.

«Продление контракта с «Баварией»? Да, это, безусловно, возможно. На 100 процентов. Эти переговоры необходимо провести, как я уже говорил ранее. И я уверен, что они состоятся, но сейчас я сосредоточен на текущем сезоне. Есть большая вероятность [продления контракта]. Нет места, где бы я сейчас хотел находиться больше [чем в «Баварии»]», — приводит слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Летом 2025 года Кейн выиграл с мюнхенской «Баварией» чемпионат Германии — первый трофей в карьере 32-летнего игрока. Позже нападающий выиграл с клубом и Суперкубок страны. В текущем сезоне на счету англичанина 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами.

#футбол #спорт #Бавария
