«Продление контракта с «Баварией»? Да, это, безусловно, возможно. На 100 процентов. Эти переговоры необходимо провести, как я уже говорил ранее. И я уверен, что они состоятся, но сейчас я сосредоточен на текущем сезоне. Есть большая вероятность [продления контракта]. Нет места, где бы я сейчас хотел находиться больше [чем в «Баварии»]», — приводит слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Летом 2025 года Кейн выиграл с мюнхенской «Баварией» чемпионат Германии — первый трофей в карьере 32-летнего игрока. Позже нападающий выиграл с клубом и Суперкубок страны. В текущем сезоне на счету англичанина 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами.