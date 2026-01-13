Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба. Решение принято по обоюдному соглашению сторон.

Новым главным тренером назначен Альваро Арбелоа, который с мая 2025-го работал со второй командой «Реала».

Алонсо возглавлял команду с 1 июня 2025 года. Его контракт действовал до лета 2028 года.

Под руководством 44-летнего испанца «сливочные» провели 34 матча — одержали 24 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. 11 января «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.

После 19 туров Ла лиги мадридцы набрали 45 очков и занимают второе место, отставая от «Барселоны» на 4 очка.