Мадридский «Реал» объявил об увольнении Хаби Алонсо после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании. Известен приемник 1 156

Спорт
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мадридский «Реал» объявил об увольнении Хаби Алонсо после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании. Известен приемник

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба. Решение принято по обоюдному соглашению сторон.

Новым главным тренером назначен Альваро Арбелоа, который с мая 2025-го работал со второй командой «Реала».

Алонсо возглавлял команду с 1 июня 2025 года. Его контракт действовал до лета 2028 года.

Под руководством 44-летнего испанца «сливочные» провели 34 матча — одержали 24 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. 11 января «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.

После 19 туров Ла лиги мадридцы набрали 45 очков и занимают второе место, отставая от «Барселоны» на 4 очка.

#футбол #спорт #Ла Лига #отставка
(1)
  • AU
    Alexander Utochkin
    14-го января

    Слово : прЕемник пишется через Е . 🤷🏼‍♂️☝🏻

