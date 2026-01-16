Baltijas balss logotype
Мишель Платини: мне было суждено стать президентом ФИФА, но группа людей решила меня «убить» 0 139

Спорт
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мишель Платини: мне было суждено стать президентом ФИФА, но группа людей решила меня «убить»

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини рассказал о заговоре, который лишил его шанса стать президентом Международной федерации футбола (ФИФА).

«Последние 10 лет были очень сложными из‑за того, что пережила моя семья: они видят, что пишут в газетах, что люди говорят о тебе, что обсуждают во всем мире. Но меня никогда не беспокоило окончательное решение, потому что я знал, что я невиновен, знал, что в конце концов от обвинений ничего не останется. Я всегда чувствовал себя хорошо.

Мне было суждено стать президентом ФИФА. Все произошло потому, что они этого не хотели. Запрет был большой несправедливостью и в целом имел политический подтекст. Группа людей решила меня «убить».

Эта администрация, люди, которых я не знал, не хотели другого президента. Их хорошо кормили, они могли заработать много денег, и я был им не нужен — они боялись, что я что‑то изменю. Они боялись меня» — приводит слова Платини The Guardian.

Французский функционер занимал должность президента УЕФА с 2007 по 2015 год, пока комитет ФИФА по этике не отстранил его на восемь лет от футбольной деятельности. Это решение было принято после обвинения Платини в коррупции.

В 2022 году Платини был оправдан швейцарским судом по обвинениям в мошенничестве и недобросовестном менеджменте.

#УЕФА #футбол #спорт #коррупция #фифа
Оставить комментарий

Видео