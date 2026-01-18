Baltijas balss logotype
Стало известно условие, при котором Юрген Клопп готов возглавить мадридский «Реал» 0 313

Спорт
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно условие, при котором Юрген Клопп готов возглавить мадридский «Реал»

Немецкий специалист Юрген Клопп потребует множества изменений в составе мадридского «Реала», если возглавит клуб.

Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на испанские источники.

58-летний специалист настаивает на приобретении новых игроков, с особым акцентом на усиление обороны и центра поля.

Клопп назвал двух ключевых футболистов, от приобретения которых, как сообщается, зависит его приход: центральный полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс и защитник «Баварии» Дайо Упамекано.

Кроме того, он хочет укрепить левый фланг обороны игроком «Борнмута» Алексом Хименесом, а в центре поля видит Ангело Штиллера из «Штутгарта». Для усиления атаки тренер хотел бы приобрести вингера Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии».

Клопп считается одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Реала» со следующего сезона.

#футбол #спорт #Бавария
Оставить комментарий

