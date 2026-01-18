Поединок продолжался два часа и 19 минут. Данилович выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету 45-летней Уильямс девять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

Нынешняя первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко на старте состязаний разобралась с француженкой Тьянцоа Ракотомангой-Ражана (118 ВTA) — 6:4, 6:1. Следующей ее соперницей станет Джосюань Бай из Китая (697 ВТА).