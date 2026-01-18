Baltijas balss logotype
Уильямс на Australian Open: 45-летняя американка вылетела в первом круге 0 137

Спорт
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уильямс на Australian Open: 45-летняя американка вылетела в первом круге

Экс-первая ракетка планеты из США Винус Уильямс уступила сербской теннисистке Ольге Данилович (68 ВТА) в первом круге Australian Open-2026 — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Поединок продолжался два часа и 19 минут. Данилович выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету 45-летней Уильямс девять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

Нынешняя первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко на старте состязаний разобралась с француженкой Тьянцоа Ракотомангой-Ражана (118 ВTA) — 6:4, 6:1. Следующей ее соперницей станет Джосюань Бай из Китая (697 ВТА).

#теннис #спорт #результаты
Редакция BB.LV
