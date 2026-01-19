Baltijas balss logotype
В Риге стартует чемпионат Европы по футзалу 0 275

Спорт
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге стартует чемпионат Европы по футзалу
ФОТО: LETA

EURO 2026 – это не только спортивный турнир. Это событие, которое выводит Латвию на европейскую спортивную карту и приглашает всех вновь познакомиться с футзалом с новой стороны.

Лучшая сборная Европы по футзалу определяется с 1996 года, когда первый из всего семи титулов выиграла Испания.

В последних двух турнирах, в 2018 и 2022 годах, победу одержала Португалия, а еще два титула завоевала Италия. В 1999-ом году в турнире первенствовала Россия, которая сейчас не участвует в международных соревнованиях. В числе медалистов также были сборные Украины, Бельгии, Чехии и Казахстана.

В этом году финальный турнир проходит с 21 января по 7 февраля и впервые в истории в трех странах — Латвии, Литве и Словении. Команды в четырех группах сыграют круговые турниры, и первые две команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Каждая игра имеет очень большое значение, поскольку из-за короткого формата турнир ошибок не прощает. Одно неудачное выступление может решить судьбу команды, что делает каждую игру особенно напряженной и интересной.

Латвийская сборная гарантированно проведет три домашних матча в Xiaomi Arēnā -- 21 января против Грузии, 25 января против Франции и 28 января против Хорватии.

Также в Риге состоятся еще три матча группового этапа (Хорватия — Франция 21 января, Хорватия — Грузия 25 января и Чехия — Украина 28 января), а также один четвертьфинальный матч 31 января, в котором, если повезет, мы увидим сборную Латвию.

Руководитель проекта EURO 2026 Максим Распопов рассказал корреспонденту газету «СЕГОДНЯ», что во многом определяющим для судьбы наших футболистов станет первый матч со сборной Грузии.

Если мы побеждаем, то шансы попасть в зону плей-офф заметно увеличиваются, так как с французами будет биться довольно тяжело — они фавориты нашей группы, а хорватов нам одолеть вполне по силам.

Увы, несмотря на громкое и солидное название турнира большого десанта болельщиков в Ригу не предвидится. Пока по сотне билетов в Xiaomi Arēnā заказали Федерации футзала Франции и Грузии, а хорваты чемпионат, вообще, как будто не замечают.

Так что все в руках рижан, которые, при желании, смогут поддержать игру родной команды, с завидным превосходством. А дальше, глядишь уже и четвертьфинал и яркое место в истории европейского футзала.

Сарауй, Латвия!

Читайте нас также:
#футбол #Латвия #спорт #билеты #футзал #чемпионат Европы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
