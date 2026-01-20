Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бойкот чемпионата мира по футболу в США: наcколько это реально? 0 213

Спорт
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бойкот чемпионата мира по футболу в США: наcколько это реально?

Идея бойкота чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в США, обсуждается в Европе на фоне споров из-за Гренландии.

Об этом пишет авторитетный журнал Economist.

«Сейчас настроения в Брюсселе (ЕС — ред.) … на фоне ситуации с Гренландией мрачные, если не мятежные. Обсуждается бойкот чемпионата мира в Америке этим летом,… действие, напоминающее бойкот США летней Олимпиады в Москве в 1980 году», — отметил автор статьи.

При этом он отмечает, что «если европейцы все-таки решатся ответить» США, то ситуация может усугубиться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию. Также Трамп отметил, что согласился провести встречу по вопросу Гренландии с различными сторонами в Давосе.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров в любом случае должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

В свою очередь, президент «Санкт-Паули» и член исполнительного совета бундеслиги и Немецкого футбольного союза Оке Геттлих призвал к обсуждению вопроса о бойкоте чемпионата мира 2026 года из-за президента США Дональда Трампа и его заявлений по Гренландии.

«Вопрос о том, следует ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую, атакует Европу, действительно оправдан», — приводит слова Геттлиха City A.M.

Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.

Читайте нас также:
#футбол #США #чемпионат мира по футболу #Дональд Трамп #Европа #спорт #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Cаудовцы предложили «Реалу» около 230 миллионов евро за Винисиуса
Изображение к статье: Аманда Анисимова — об Арине Соболенко: мне нравится, что она на вершине, очень профессиональна, но в то же время дурачится вне корта
Изображение к статье: Джокович успешно стартовал на Аustralian Open-2026 и повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ
Изображение к статье: В Риге стартует чемпионат Европы по футзалу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео