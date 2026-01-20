Идея бойкота чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в США, обсуждается в Европе на фоне споров из-за Гренландии.

Об этом пишет авторитетный журнал Economist.

«Сейчас настроения в Брюсселе (ЕС — ред.) … на фоне ситуации с Гренландией мрачные, если не мятежные. Обсуждается бойкот чемпионата мира в Америке этим летом,… действие, напоминающее бойкот США летней Олимпиады в Москве в 1980 году», — отметил автор статьи.

При этом он отмечает, что «если европейцы все-таки решатся ответить» США, то ситуация может усугубиться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию. Также Трамп отметил, что согласился провести встречу по вопросу Гренландии с различными сторонами в Давосе.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров в любом случае должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

В свою очередь, президент «Санкт-Паули» и член исполнительного совета бундеслиги и Немецкого футбольного союза Оке Геттлих призвал к обсуждению вопроса о бойкоте чемпионата мира 2026 года из-за президента США Дональда Трампа и его заявлений по Гренландии.

«Вопрос о том, следует ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую, атакует Европу, действительно оправдан», — приводит слова Геттлиха City A.M.

Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.