Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывшая рижанка Елена Дементьева: все о Соболенко, фотографии, как она отдыхает на греческих островах с мохито, танцует — просто для отвода глаз 0 1735

Спорт
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывшая рижанка Елена Дементьева: все о Соболенко, фотографии, как она отдыхает на греческих островах с мохито, танцует — просто для отвода глаз

Бывшая третья ракетка мира, которая родом из Риги, Елена Дементьева высказалась об экспрессивности белоруски Арины Соболенко на корте и в социальных сетях.

«Арина на самом деле в последние годы гораздо лучше управляет своими эмоциями. Она стала для себя спокойнее в игре, и она берет нервы под контроль. Она может выйти из себя, потерять концентрацию, поддаться эмоциям, но потом опять собирается. Она научилась регулировать эти процессы. А то, что она эмоциональная, вспыльчивая, такая, как она есть — я думаю, за это ее и любят. И в этом тоже ее сильная сторона, и за счет этого она тоже очень много выигрывает!

Кстати, вот все эти сторис, все эти фотографии, как она отдыхает на греческих островах с мохито, танцует, расслабляется — это все просто для отвода глаз. Потому что то, в какой она физической форме находится на протяжении всего сезона и даже в начале вот этого года — да, мы понимаем, что за этим стоит колоссальная работа по поддержанию себя в такой физической форме. То есть она, мне кажется, тренируется просто безостановочно. Она, по-моему, даже не давала себе паузы по большому счету. Это какие-то маленькие фрагменты, — сказала Дементьева на канале First&Red.

Читайте нас также:
#теннис #спорт #отдых #социальные сети #тренировки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Cаудовцы предложили «Реалу» около 230 миллионов евро за Винисиуса
Изображение к статье: Аманда Анисимова — об Арине Соболенко: мне нравится, что она на вершине, очень профессиональна, но в то же время дурачится вне корта
Изображение к статье: Джокович успешно стартовал на Аustralian Open-2026 и повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ
Изображение к статье: В Риге стартует чемпионат Европы по футзалу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео