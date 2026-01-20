Саудовский клуб сделал предложение «Реалу» о приобретении нападающего Винисиуса в размере около 230 миллионов евро, сообщает Indykaila News.

Как отмечает источник, мадридский клуб проинформировал заинтересованную сторону, что 25-летний футболист не будет продан в зимнее трансферное окно.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Вместе со «сливочными» он трижды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов. В этом сезоне бразилец провел 29 матчей за мадридцев во всех турнирах, отметившись 6 голами и 8 результативными передачами.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 150 миллионов евро.