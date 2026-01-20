Британский журналист Пирс Морган прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года рядом европейских сборных на фоне политики президента США Дональда Трампа.

Турнир должен пройти летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Поводом для дискуссии стали новые таможенные пошлины, объявленные администрацией Трампа в отношении стран Европы. Морган высказался на эту тему в социальных сетях, допустив, что ведущие футбольные сборные континента могут использовать чемпионат мира как инструмент давления в ходе переговоров.

«Возможно, Англии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Нидерландам, Норвегии и Италии следует приостановить участие в чемпионате мира по футболу, пока продолжаются переговоры с президентом Трампом о введении различных тарифов? Отказ 8 из 10 фаворитов чемпионата может заставить задуматься», — написал Морган в соцсети X.

Новые тарифы были анонсированы Трампом 17 января 2026 года. Согласно планам американской стороны, с 1 февраля США введут 10-процентную пошлину на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. В случае отсутствия договоренностей с европейскими странами по вопросу покупки Гренландии с 1 июня ставка может вырасти до 25 процентов.

Ранее о возможности бойкота чемпионата мира также заявил немецкий политик Юрген Хардт, член бундестага и соратник федерального канцлера Фридриха Мерца. Он допустил, что сборная Германии может отказаться от участия в турнире из-за позиции президента США по Гренландии.