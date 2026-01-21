Отмечается, что игроки вернут фанатам «горожан» в общей сложности чуть более десяти тысяч евро.

«Наши болельщики для нас — всё. Мы знаем, чем жертвуют наши фанаты, когда путешествуют по миру, чтобы поддержать нас дома и на выезде, никогда не будем воспринимать это как должное. Они лучшие болельщики в мире.

Мы также понимаем, что болельщикам, которые поддерживали нас на морозе в течение сложного для нас вечера, пришлось проделать долгий путь. Возмещение стоимости билетов для болельщиков, которые приехали в Будё, — это меньшее, что мы можем сделать», — приводит слова игроков «горожан» Manchester Evening News.

По итогам встречи «Манчестер Сити» остался на четвёртом месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13 очками. В заключительном туре команда Хосепа Гвардиолы примет «Галатасарай» 28 января.