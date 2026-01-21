Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) ориентируется на полноценное возвращение российских спортсменов и команд к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание The Athletic.

При этом реинтеграция хоккейных сборных растянется на годы и, по его прогнозам, завершится только к Олимпиаде 2030 года во Французских Альпах. Тардиф отметил, что МОК фокусируется на том, чтобы открыть двери для российских команд к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Глава IIHF предполагает, что юношеские команды (U18) России и Беларуси могут вернуться на международную арену не ранее 2028 года, молодежные — не ранее 2029 года, а взрослые сборные — только к весне 2029 года.

На Олимпийском саммите 11 декабря 2025 года МОК рекомендовал допустить молодых спортсменов из России к командным и индивидуальным видам спорта.

Российские хоккейные сборные были отстранены от всех турниров IIHF в феврале 2022 года, и в мае 2025-го отстранение было продлено до чемпионата мира-2026.