Арина Соболенко стала амбассадором одного из самых дорогих брендов в мире 0 555

Спорт
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арина Соболенко стала амбассадором одного из самых дорогих брендов в мире

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором известного итальянского дома моды Gucci.

«Добро пожаловать в семью Gucci, Арина», — написали в пресс-службе компании в соцсетях.

Gucci является одним из самых дорогих брендов в мире. Помимо Соболенко, контракт с Gucci среди теннисистов имеет четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

На проходящем ныне Australian Open-2026 Арина Соболенко вышла в третий круг. За выход в 1/8 финала она поборется завтра с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.

Читайте нас также:
#теннис #мода #спорт #социальные сети
Оставить комментарий

