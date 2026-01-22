Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в четверг завершила выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии, уступив во втором круге китайской теннисистке Ван Синьюй со счётом 6-4, 4-6, 4-6, пишет LETA.

Остапенко занимает 24-е место в рейтинге WTA и была посеяна на турнире под тем же номером, тогда как Ван находится на 46-й позиции.

Проиграв во втором раунде, Остапенко завершила турнир, получив 70 рейтинговых очков.

Соперницы ранее встречались дважды. В прошлом сезоне на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в матче второго круга победу в двух сетах одержала Ван.

В первом круге Остапенко обыграла словачку Ребеку Шрамкову (WTA 73) со счётом 6-4, 6-4. Представительница Китая прошла украинку Ангелину Калинину (WTA 178), вышедшую из квалификации, — 6-3, 6-3.

Остапенко участвует в Australian Open в 11-й раз. Её лучший результат в одиночном разряде — выход в четвертьфинал в 2023 году. В прошлом году она выбыла в первом круге одиночного турнира, но второй год подряд дошла до финала в паре.

Ван Синьюй принимает участие в первом турнире «Большого шлема» сезона в восьмой раз. До этого ей ни разу не удавалось преодолеть второй круг — в двух последних турнирах она выбывала уже в первом раунде.

Остапенко также выступает в парном разряде, где вместе с представительницей Тайваня Се Шувэй они посеяны под третьим номером. Латвийско-тайваньская пара вышла во второй круг, где их соперницами станут сербка Ольга Данилович и австрийская теннисистка Анастасия Потапова.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе квалификацию Australian Open не смогла преодолеть Анастасия Севастова (WTA 186), а вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая (WTA 98) в понедельник уступила чешке Линде Носковой (WTA 13) со счётом 3-6, 0-6.

Победительницей женского одиночного разряда на Australian Open в прошлом году стала американка Мэдисон Киз.