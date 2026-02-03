Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Публике продемонстрировали одежду, в которой олимпийцы Латвии будут щеголять в Италии (ФОТО) 1 531

Спорт
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото ЛОК

Фото ЛОК

Во вторник были представлены спортивные и повседневные комплекты одежды делегации Латвии для Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщил Латвийское олимпийское комитет (ЛОК).

На мероприятии были продемонстрированы спортивные и повседневные костюмы, подготовленные брендом Peak. Всего было представлено четыре различных комплекта одежды, предназначенных как для спортивной активности, так и для повседневного ношения и отдыха.

Одежду демонстрировали латвийские хоккеисты Каспарс Даугавиньш, Кристерс Гудлевскис, Ралфс Фрейбергс и другие спортсмены.

Членам делегации предоставлены комплекты и элементы одежды как для холодной, так и для тёплой погоды, которые можно комбинировать в зависимости от потребностей. Доступны цветовые решения, основанные на сочетании красного, чёрного и белого цветов.

Коллекция также включает зимние ботинки, спортивную обувь и кроссовки, большую сумку, рюкзак и поясную сумку, а также аксессуары для зимнего периода — перчатки, носки и шапки.

В целом, как уверяют поставщики одежды, коллекция объединяет стиль, комфорт и практичность, обеспечивая спортсменам и представителям делегации полную готовность к различным погодным условиям.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Читайте нас также:
#Латвия #спорт #одежда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Peak - китайская компания. Ах да, о чём это я - если уж на государственных флагах висят бирки "Мейд ин Чайна", то олимпийцам сам бог велел в Китае одеваться.

    4
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно, готов ли «Манчестер Юнайтед» вернуть в свои ряды 40-летнего Криштиану Роналду
Изображение к статье: Хоккей, биатлон и лыжные гонки стали самыми востребованными видами спорта на ОИ-2026 по купленным билетам
Изображение к статье: Фрисби, вувузула, самокат, складной стул... Обнародован список вещей, запрещенных к проносу на спортивные объекты Олимпиады-2026
Изображение к статье: Усэйн Болт выразил готовность выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео