Во вторник были представлены спортивные и повседневные комплекты одежды делегации Латвии для Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщил Латвийское олимпийское комитет (ЛОК).

На мероприятии были продемонстрированы спортивные и повседневные костюмы, подготовленные брендом Peak. Всего было представлено четыре различных комплекта одежды, предназначенных как для спортивной активности, так и для повседневного ношения и отдыха.

Одежду демонстрировали латвийские хоккеисты Каспарс Даугавиньш, Кристерс Гудлевскис, Ралфс Фрейбергс и другие спортсмены.

Членам делегации предоставлены комплекты и элементы одежды как для холодной, так и для тёплой погоды, которые можно комбинировать в зависимости от потребностей. Доступны цветовые решения, основанные на сочетании красного, чёрного и белого цветов.

Коллекция также включает зимние ботинки, спортивную обувь и кроссовки, большую сумку, рюкзак и поясную сумку, а также аксессуары для зимнего периода — перчатки, носки и шапки.

В целом, как уверяют поставщики одежды, коллекция объединяет стиль, комфорт и практичность, обеспечивая спортсменам и представителям делегации полную готовность к различным погодным условиям.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.