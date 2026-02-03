Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хоккей, биатлон и лыжные гонки стали самыми востребованными видами спорта на ОИ-2026 по купленным билетам 0 72

Спорт
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хоккей, биатлон и лыжные гонки стали самыми востребованными видами спорта на ОИ-2026 по купленным билетам
ФОТО: Unsplash

По состоянию на 3 февраля было раскуплено 75 процентов билетов (около 1,2 млн), выставленных на продажу, на соревнования в рамках Олимпийских игр-2026 в Италии.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление организаторов Олимпиады.

Самым востребованным с точки зрения продажи билетов называется такой зимний вид спорта, как хоккей с шайбой. Далее следуют биатлон и лыжные гонки.

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдет в пятницу, 6 февраля. Многие типы билетов все еще находятся в продаже и будут доступы даже после начала соревнований. Организаторы также объявили об акции на первые несколько дней соревнований перед церемонией открытия — два билета по цене одного.

Читайте нас также:
#хоккей #биатлон #спорт #билеты #лыжные гонки #продажа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно, готов ли «Манчестер Юнайтед» вернуть в свои ряды 40-летнего Криштиану Роналду
Изображение к статье: Фрисби, вувузула, самокат, складной стул... Обнародован список вещей, запрещенных к проносу на спортивные объекты Олимпиады-2026
Изображение к статье: Фото ЛОК
Изображение к статье: Усэйн Болт выразил готовность выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео