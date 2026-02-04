Латвийский вратарь Элвис Мерзликин использует последние матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) как подготовку к Олимпийским играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо, признался он в разговоре с журналистами, пишет ЛЕТА.

Ранее сообщалось, что команда Мерзликина «Коламбус Блю Джекетс» во вторник на выезде обыграла «Нью-Джерси Девилз» со счётом 3:0. Латвийский вратарь отразил 24 броска по своим воротам и впервые в этом сезоне провёл «сухую» игру.

«Это приятное чувство как для команды, так и для меня лично. Думая об Олимпиаде, это возможность подготовиться к большому шоу, о котором я всегда мечтал», — отметил Мерзликин после победы.

Он признал, что последние встречи в составе «Блю Джекетс» старается воспринимать как подготовительные перед Олимпиадой.

«Последние игры провожу как контрольные матчи перед Олимпиадой. Конечно, я играю за свой клуб, но уже стараюсь представить, что нахожусь там, и пытаюсь поймать ритм. Как только я туда попаду, времени будет немного. Будет всего один контрольный матч со Швейцарией, который послужит как тренировка. Больше ничего», — пояснил латвийский вратарь.

Около четырёх недель назад новым главным тренером «Блю Джекетс» стал Рик Боунесс, и Мерзликин отметил, что играть под его руководством стало проще.

«Мы оказываем большее давление на соперника, игроки лучше очищают пространство перед воротами, мы с Джетти [Джетом Гривсом] лучше видим шайбу, и это облегчает нам жизнь. Перемены дали нам новую энергию», — сказал Мерзликин. «Каждое очко для нас важно, мы хотим туда попасть», — добавил он.

В турнирной таблице Восточной конференции «Блю Джекетс» с 63 очками после 55 игр занимают девятое место. В среду команда из Коламбуса проведёт последний матч перед олимпийской паузой, дома принимая «Чикаго Блэкхокс».