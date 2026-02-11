Латвийский экипаж Марта Робежниеце/Кития Богданова в среду занял четвертое место в первых в истории Олимпийских игр соревнованиях женских двоек по санному спорту в Кортина д'Ампеццо.

Латвийские саночницы были четвертыми в первом заезде и третьими во втором, уступив бронзовым медалисткам 0,253 секунды по итогам двух заездов.

Первое место заняли итальянки Андреа Феттер/Марион Оберхофер, опередив на 0,12 секунды немцев Даяну Айтбергер/Магдалену Мачину. Третье место заняли австрийки Селина Эгле/Лара Кипп, уступившие чемпионкам 0,259 секунды, а Робежниеце/Богданова были на 0,512 секунды медленнее победительниц.

В санном спорте женская двойка впервые была включена в олимпийскую программу. В соревнованиях приняли участие 11 экипажей.

ДОПОЛНЕНО: латвийские экипажи саночников-двоек Мартиньш Ботс / Робертс Плуме и Эдуардс Шевицс-Микельшевицс / Лукасс Крастс в среду на олимпийских соревнованиях в Кортина-д’Ампеццо заняли соответственно пятое и девятое места.

Золотую медаль в конкуренции 17 экипажей завоевали хозяева трассы — итальянцы Эмануэле Ридер / Симоне Кайнцвальднер.

Кстати, Мартиньш Ботс – муж Элины Иевы Боты, которая вчера завоевала серебренную медаль.