Что пошло не так? Витолиньш, Зиле и Лочмелис прокомментировали поражение Латвии

Спорт
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что пошло не так? Витолиньш, Зиле и Лочмелис прокомментировали поражение Латвии
ФОТО: LETA

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харий Витолиньш, а также защитник латвийской команды Кристап Зиле и нападающий латвийской команды Дан Лочмелис прокомментировали поражение Латвии от Дании.

Как сообщалось, сборная Латвии в последнем матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Милане и Кортина-д’Ампеццо уступила Дании со счетом 2:4. Поражение с разницей в две шайбы отбросило латвийцев на четвертое место в подгруппе.

Витолиньш о замене вратаря: Я не мог сказать ребятам, что мы не будем пытаться вырвать победу

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харий Витолиньш признал в разговоре с журналистами, что тренерский штаб в матче с Данией принял решение заменить вратаря Артура Шилова шестым полевым игроком, чтобы побороться за победу, пишет ЛЕТА.

Витолиньш отметил, что латвийский вратарь Артур Шилов за две с половиной минуты до конца основного времени при счете 2:3 был заменен, чтобы команда могла побороться за успех.

"Ребята полностью отдавались игре, но это матч, который нужно выигрывать. После этих 0:3 игра повернулась в нашу сторону, моменты возникали один за другим, и я не мог сказать ребятам, что мы не будем пытаться вырвать победу", — сказал Витолиньш.

Чтобы занять более высокое место в группе, сборной Латвии было достаточно поражения с разницей в одну шайбу, тогда как датчанам требовалась победа в две шайбы. Витолиньш признал, что Дания, скорее всего, не стала бы менять вратаря, а сосредоточилась бы исключительно на удержании победы.

Также Витолиньш отметил, что тренеры сборной Латвии знали, что означало бы поражение с разницей в одну или две шайбы.

"В то же время, когда я вижу огонь в глазах игроков, их желание идти и биться, я не могу сказать, что мы не будем делать всё, чтобы выиграть матч", — добавил он.

В первом периоде Латвия оказалась в роли догоняющей — 0:3, пропустив первую шайбу уже на 23-й секунде. Витолиньш подчеркнул, что это не было следствием небрежности.

"Были технические ошибки, но соперник очень мастерски ими воспользовался. Отыграться с 0:3 очень сложно. Моментов было достаточно, чтобы это сделать, но на этот раз немного не хватило", — сказал тренер.

В первом раунде плей-офф в борьбе за выход в четвертьфинал потенциальными соперниками Латвии являются Чехия или Швеция.

"Нужно готовиться дальше. Мы привыкли идти не самыми легкими путями. Слабых соперников нет, поэтому нужно готовиться к следующей игре", — подчеркнул Витолиньш.

Зиле: На протяжении всей игры мы верили в себя

Сборная Латвии по хоккею на протяжении всей игры верила, что сумеет отыграться и одержать победу над Данией, заявил в разговоре с журналистами защитник латвийской команды Кристап Зиле, пишет ЛЕТА.

"Начали с 0:3 — так не должно быть. После этих 0:3 на протяжении всей игры мы верили в себя, что отыграемся и выйдем вперед. В третьем периоде шайба не нашла путь в ворота, было несколько попаданий в штангу, где-то немного не хватило удачи. Вера была, но начинать матч с 0:3 нельзя", — рассказал Зиле.

"Каждая игра очень важна, и каждый матч определяет, против кого ты будешь играть дальше. Каждое очко имеет значение. На этот раз немного не хватило, посмотрим, кто попадется дальше", — добавил он.

Заняв последнее место в подгруппе, латвийские хоккеисты в первом раунде плей-офф встретятся со Швецией.

"Все возможно. Мы уже обыгрывали их раньше, главное — быть готовыми ко всему", — сказал защитник.

Если бы Латвия уступила с разницей в одну шайбу, команда заняла бы более высокое место в подгруппе и в плей-офф получила бы соперника слабее Швеции. Зиле признался, что не знал о необходимой разнице шайб для более высокого места в группе.

"Лично я об этом не думал. Мы выходим выигрывать каждый матч, остальное — на других плечах. Возможно, тем, кто выходил играть шесть против пяти, что-то сказали. Мы верили, что отыграемся и выйдем вперед. У нас были хорошие моменты и в меньшинстве, и при игре пять на пять. Там не было смысла что-то математически просчитывать — нужно было просто выиграть этот матч", — пояснил хоккеист.

Лочмелис: В такой важной игре мы не могли ошибаться уже в самом начале

Сборную Латвии по хоккею в матче с Данией подвело неудачное начало игры, заявил в разговоре с агентством ЛЕТА нападающий латвийской команды Дан Лочмелис, пишет ЛЕТА.

Латвийские хоккеисты уже в первом периоде оказались в роли догоняющих — 0:3, и лишь в концовке периода сумели отыграть одну шайбу — отличился Кристап Зиле.

"Они быстро забросили три шайбы, и нам пришлось весь матч отыгрываться — это у нас не получилось, — сказал Лочмелис. - Не хватило самого начала. В такой важной игре мы не могли так ошибаться уже в самом начале."

После проигранного первого периода у латвийских хоккеистов по ходу матча было несколько возможностей для взятия ворот, и к финальной сирене соотношение бросков было в пользу Латвии — 35:21.

"Тяжело, когда ты уступаешь с самого начала. Потом весь матч приходится догонять. Мы старались атаковать, но шайба не шла в ворота", — добавил он.

Лочмелис отметил, что на олимпийском хоккейном турнире, где после трех матчей группового этапа сразу начинается первый раунд плей-офф, команды проводят мало игр, поэтому каждая из них имеет большое значение.

"У нас в группе всего три игры, а затем начинается плей-офф. На каждый матч настраиваемся серьезно, но следующая игра будет очень важной", — подчеркнул нападающий.

В первом раунде плей-офф латвийские хоккеисты встретятся со сборной Швеции.

Олимпийский хоккейный турнир в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлится до 22 февраля.

#хоккей #Швеция #Латвия #спорт
  • Вк
    Виардо кузнецова
    16-го февраля

    Эх, никто из хоккеистов не придет на могилку Сергея Жолтока.Наверно и к вам такое отношение будет.А он за свои деньги из Канады прилетал поддержать команду Латвии из Канады (НХЛ), да и умер во время игры на льду .А какой красивый памятник ему мама поставила на Ивановском кладбище. Там написано : Ты мало жил, но как много смог.Я Была на его похоронах , кажется вся Рига его провожала... и забыли

    6
    2
  • 16-го февраля

    Если хватало проиграть в одну шайбу.зачем надо было снимать вратаря? Это 100% поражение Витолиньша как тренера

    23
    1
  • С
    Сарказм
    16-го февраля

    Победа с большой степенью вероятности давало второе место в группе, проигрыш с разницей в менее чем в 2 шайбы гарантировало 3-е, в 2 и более - 4-ое (что и получилось). Учитывая, что третье место вроде бы выводило в четвертьфинал на Францию, а четвертое - на Швецию... ну да, решение было сомнительным, учитывая, что играли-то так себе, перебросали да, но практически все - с больших и средних дистанций, без даже перспектив добивания: въехали в зону, бросили и побежали назад. Т.е. какого-то реального преимущества не было.

    4
    3
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Зачем искать оправдания в 35:21, когда ты проиграл? Проиграл, и проиграл.Хреново сыграл стало быть..

    21
    1
