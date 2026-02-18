Baltijas balss logotype
Ребята боролись до последнего - Витолиньш 9 795

Спорт
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ребята боролись до последнего - Витолиньш
ФОТО: LETA

Игроки мужской сборной Латвии по хоккею в матче со Швецией боролись до финальной сирены, заявил в разговоре с журналистами главный тренер латвийской команды Харий Витолиньш, пишет ЛЕТА.

Ранее сообщалось, что латвийские хоккеисты в матче первого раунда плей-офф Олимпийских игр, в борьбе за место в четвертьфинале, уступили Швеции со счетом 1:5 и завершили турнир на десятом месте.

"Нельзя сказать, что шведы доминировали во всех линиях. Да, они использовали свое качество и свои моменты, которые были, но в то же время мы могли зацепиться за игру в конце второго периода, когда было несколько моментов, в том числе хорошие возможности в большинстве", — сказал Витолиньш.

"Ребята боролись до последнего и не отпускали игру. Мы знаем, что играли против лучших хоккеистов мира. Нельзя сказать, что мы провалились. В матчах против сильных команд необходима реализация моментов", — продолжил он.

Латвийские хоккеисты завершили турнир с одной победой в трех матчах группового этапа и поражением в борьбе за выход в четвертьфинал. Витолиньш подчеркнул, что следует ценить то, что на Олимпийских играх в Милане выступали все сильнейшие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Прежде всего, [нужно ценить] то, что мы были среди лучших хоккеистов мира и играли более-менее на равных. Также в игре с датчанами, если убрать те три пропущенные шайбы, то 50 минут мы делали все, доминировали и проявляли боевой дух. Да, мы не забросили те шайбы, которые были необходимы для ничьей. В то же время все матчи мы играли с начала и до конца, самоотверженно. Это Олимпиада, на которой ты наслаждаешься тем, что находишься среди лучших хоккеистов", — пояснил тренер.

Олимпийские игры в Милане и Кортине продлятся до 22 февраля.

#хоккей #НХЛ #борьба #Швеция #Латвия #спорт
Оставить комментарий

(9)
  • YY
    Yu Yu
    18-го февраля

    to Сарказм Почитай о социальных лифтах в спорте в США. Там система бизнеса завязана на спорте..но с перспективами для самородков- ибо бизнесу важна отдача -прибыль. Австралия- тоже тоталитарная страна? там гос поддержка имеет грандиозные масштабы.. Ну и другие Западные модели имеют комбинированные модели. Германия вполне себе так серьезно софинансирует подготовку будущих спортсменов..как и Великобритания.. так что твое там сарказмо о тоталитарных режимах - такое себе

    1
    2
  • С
    Сарказм
    Yu Yu
    18-го февраля

    Про Германию имею информацию из первых рук, там очень сложно найти бесплатные варианты что для кружков по интересам, что для спорта (имеется ввиду начального уровня, для детей), особенно в небольших городах. Т.е. на гос/муниципальном уровне поддерживаются клубы/секции (как это часто есть и у нас), но к примеру, экипировка, расходы на транспорт, доп. тренировки и прочие "личные расходы" - почти всегда за счет родителей, а это часто дорого (но необходимо, если хочешь добраться до высокого уровня). В спорте высоких достижений там схема уже немного другая, но чтобы до этого спорта дойти, семья должна очень нехило вложиться. Про Австралию у меня инфы не было, но быстрое гугление говорит, что и там система примерно похожая: в любительском спорте практически все личные расходы - за счет родителей. Интереса для заглянул и в Норвегию (вон она как всех рвет на Олимпиаде) - и там то же самое: инфраструктура финансируется государством/муниципалитетом ( но обычно - с родительским софинансированием), остальное - за родительский счет. В Штатах вообще все достаточно жестко, там практически на всех уровнях спортсмены сами по себе, кто что заработал (призовые, спонсорские) - тот то и имеет. Да, есть стипендии от колледжей/университетов для одаренных спортсменов, но это уже не совсем детский спорт и для этого уже надо показывать результат. Для нетоповых спортсменов это нередко превращается в дорогое хобби. А сколько историй (в том числе и на этой Олимпиаде), когда спортсмены чуть ли не краудфандили свою подготовку к Олимпиаде, в частности швейцарский горнолыжник, который по итогам взял 3 золота, именно таким путем попал на Олимпиаду, государство по каким-то причинам отказалось финансировать его подготовку.

    1
    4
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    18-го февраля

    А что самое смешное опять будут встречать с такой помпой как будто они победили всех.

    10
    2
  • С
    Сарказм
    Daily Alibabaevic
    18-го февраля

    Прально, приехал без золота - чмырить всех подряд. Или вообще всех расстрелять, чего гос. денюшку транжирить

    3
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    18-го февраля

    Исходя из выше упомянутого (сколько это стоит ) лучше сидели дома ,не обгадились бы в очередной раз да и деньги налога плательщиков не профукали.

    10
    1
  • YY
    Yu Yu
    18-го февраля

    Надо в хоккей отбирать,как раньше - пацанов с улицы, а не выращенных в особняках папкиных Юнцов.

    13
    1
  • Д
    Дед
    Yu Yu
    18-го февраля

    А, Вы, знаете сколько стоит форма, тренировки, проезд. Вырастить хоккеиста в Латвии, нужно быть миллионером. Это Вам не оккупационный режим, когда детишек отбирали на местных катках и государство брало и вскармливала хоккеиста. Думаю, также и Ирбе выращен, а теперь плюет в страну, благодаря, которой он и стал хоккеистом и чемпионом.

    13
    1
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    18-го февраля

    to Дед. В целом весь спорт Латвии держится на самообеспечении самих же спортсменов. Фактически он любительский , а не профессиональный. Проффесиональный- именно тогда, когда как раз таки государство покупает экипировку /)) А Олимпийские выезды- превратились в выезды "на прогулку в Куршавель", неожиданно выросшего в масштабах, "тренерского" состава с "техническим" и "мед персоналом" с родственниками подродственниками..Раз в четыре года можно же себе позволить всё )))

    6
    1
  • С
    Сарказм
    Yu Yu
    18-го февраля

    Что за чушь? В НХЛ государство экипировку покупает? Или в НБА? Или там не профессионалы? В принципе государственным спорт является только в тоталитарных режимах (СССР/РФ,ГДР, Китай, Северная Корея), потому что там это является средством пропаганды и в какой-то мере социальным лифтом, в нормальных странах заниматься спортом высоких достижений - это дорого и очень дорого, а на самоокупаемость (и тем более на зарабатывание денег) выходят а) далеко не все даже хорошие спортсмены, зависит и от вида спорта и от удачи б) когда появляются значимые результаты и известность. До этого это деньги семьи или спонсоры.

    1
    8
Читать все комментарии

