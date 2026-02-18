Игроки мужской сборной Латвии по хоккею в матче со Швецией боролись до финальной сирены, заявил в разговоре с журналистами главный тренер латвийской команды Харий Витолиньш, пишет ЛЕТА.

Ранее сообщалось, что латвийские хоккеисты в матче первого раунда плей-офф Олимпийских игр, в борьбе за место в четвертьфинале, уступили Швеции со счетом 1:5 и завершили турнир на десятом месте.

"Нельзя сказать, что шведы доминировали во всех линиях. Да, они использовали свое качество и свои моменты, которые были, но в то же время мы могли зацепиться за игру в конце второго периода, когда было несколько моментов, в том числе хорошие возможности в большинстве", — сказал Витолиньш.

"Ребята боролись до последнего и не отпускали игру. Мы знаем, что играли против лучших хоккеистов мира. Нельзя сказать, что мы провалились. В матчах против сильных команд необходима реализация моментов", — продолжил он.

Латвийские хоккеисты завершили турнир с одной победой в трех матчах группового этапа и поражением в борьбе за выход в четвертьфинал. Витолиньш подчеркнул, что следует ценить то, что на Олимпийских играх в Милане выступали все сильнейшие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Прежде всего, [нужно ценить] то, что мы были среди лучших хоккеистов мира и играли более-менее на равных. Также в игре с датчанами, если убрать те три пропущенные шайбы, то 50 минут мы делали все, доминировали и проявляли боевой дух. Да, мы не забросили те шайбы, которые были необходимы для ничьей. В то же время все матчи мы играли с начала и до конца, самоотверженно. Это Олимпиада, на которой ты наслаждаешься тем, что находишься среди лучших хоккеистов", — пояснил тренер.

Олимпийские игры в Милане и Кортине продлятся до 22 февраля.