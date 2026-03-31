Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко занимает второе место по числу призовых, заработанных на протяжении карьеры.

В обновленном соответствующем рейтинге ВТА у Соболенко 49 026 518 долларов призовых суммарно. Отрыв от занимающей третье место четвертой ракетки мира польки Иги Швентек (44 901 775) после победы Арины на турнире категории ВТА-1000 в Майами увеличился до 4 124 743 долларов.

На вершине с большим преимуществом легендарная американка Серена Уильямс (94 816 730 долларов). За Швентек — Винус Уильямс (43 040 105).

На пятой строчке Симона Халеп из Румынии (40 236 618), на шестой — еще одна белоруска Виктория Азаренко (38 890 473), на седьмой — россиянка Мария Шарапова (38 777 962).

Соболенко в минувшем сезоне установила рекорд по количеству призовых за один год выступлений — 15 008 519 долларов.