90-летняя американка Энн Крайл Эссельстин установила мировой рекорд, провисев на турнике 2 минуты и 52 секунды, и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Женщина с детства занималась спортом и пробовала себя примерно в десяти дисциплинах, однако свой первый рекорд установила только в 90 лет. Она превзошла достижение предыдущей рекордсменки, которой был 81 год.

По словам самой Эссельстин, на подготовку у нее ушел всего месяц. На рекорд ее вдохновил сын, предложивший попробовать фитнес-челлендж с висом на перекладине. С первой попытки она смогла продержаться более минуты, а затем решила целенаправленно готовиться к рекорду.

Во время первой попытки перед комиссией Книги рекордов Гиннесса она показала результат 2 минуты 41 секунду. Однако судьи попросили повторить упражнение из-за движений ног. Спустя полчаса женщина улучшила результат до 2 минут 52 секунд, что позволило зафиксировать рекорд.