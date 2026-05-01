Беларусь произвела космический корабль. Свой путь

В мире
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Беларусь произвела космический корабль. Свой путь
ФОТО: пресс-фото

«Будем считать, что мы произвели космический корабль. Смотрите, не опозорьтесь с качеством», – заявил белорусский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил экспериментальный энергонасыщенный трактор Belarus 5425 производства Минского тракторного завода с «космическим кораблем».

И остался доволен!

Лукашенко, осматривая машину 8-го тягового класса мощностью 542 лошадиные силы. поинтересовался у производителя, как она себя показывает в работе. Пока новый трактор только проходит испытания по всем направлениям и видам работ. В серию ее запустят после выявления возможных недостатков и доработок.

Лукашенко предупредил, что техника должна быть качественной. Он потребовал уделить этому особое внимание.

«Опуститься мы не можем. Это наш бренд», - подчеркнул глава республики.

В пресс-службе президента Белоруссии указали, что Belarus 5425 в настоящее время является самым мощным трактором в классической компоновке. По техническому уровню машина соответствует всем тенденциям современного тракторостроения. Трактор призван составить конкуренцию аналогичным моделям из-за рубежа.

Оставить комментарий

